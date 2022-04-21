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البرلمان البريطاني يوافق على اقتراح باتهام ضد رئيس الوزراء

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الدمام - شريف احمد - فتح المشرعون البريطانيون اليوم الخميس، تحقيقا في مزاعم بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضلل البرلمان في ردوده الأولية، على تقارير تفيد بأنه وطاقمه خالفوا قواعد الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد-19.

ووافق المشرعون على اقتراح يدعو إلى أن تحدد لجنة برلمانية ما إذا كان إنكار جونسون خرق القواعد، يرقى إلى ازدراء مجلس العموم في ضوء الغرامة التي فرضتها عليه الشرطة لاحقا لخرقه اللوائح.

وجاءت الموافقة على الاقتراح دون أي معارضة، بعد أن تخلت الحكومة عن محاولة سابقة لتأجيل أي قرار بخصوص إجراء التحقيق من عدمه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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