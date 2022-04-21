شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يوافق على اقتراح باتهام ضد رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المشرعون البريطانيون اليوم الخميس، تحقيقا في مزاعم بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضلل البرلمان في ردوده الأولية، على تقارير تفيد بأنه وطاقمه خالفوا قواعد الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد-19.

ووافق المشرعون على اقتراح يدعو إلى أن تحدد لجنة برلمانية ما إذا كان إنكار جونسون خرق القواعد، يرقى إلى ازدراء مجلس العموم في ضوء الغرامة التي فرضتها عليه الشرطة لاحقا لخرقه اللوائح.

وجاءت الموافقة على الاقتراح دون أي معارضة، بعد أن تخلت الحكومة عن محاولة سابقة لتأجيل أي قرار بخصوص إجراء التحقيق من عدمه.