طهران تكشف تفاصيل جديدة تخص 'العقوبات وسليماني'

بغداد - ياسين صفوان - قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن "الأعداء" يعرضون على بلاده تخفيف العقوبات مقابل "عدم الانتقام" لقائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني.



وقال تنكسيري في تصريح صحافي إن "الأعداء يبعثون برسائل مكررة يطالبون فيها بعدم الانتقام لدماء الحاج قاسم"، وأضاف: "يعرضون عينا رفع جزء من العقوبات وتخفيفها مقابل عدم الانتقام" ووصف تلك العروض بأنها "أوهام باطلة".



وشدد تنكسيري على أن الثأر لاغتيال سليماني "أمر مؤكد" وأن کل من تورط في اغتيال سليماني "سوف يعاقب على أعماله القذرة"، وسيلقى عقابه و"الأمر متروك لنا".