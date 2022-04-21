إحباط 'تعرض داعشي' جنوب غربي كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن إحباط "تعرض داعشي" جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من الفوج الثالث باللواء 56 في الحشد الشعبي، احبطت تعرضا لفلول داعش الارهابي جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "عناصر من فلول داعش الارهابي شنوا تعرضا على دورية قتالية تابعة للفوج قرب قرية ربيضة التابعة لناحية الرشاد، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج، ما اضطرهم الى الفرار"، مشيراً الى ان "التعرض اسفر عن الحاق اضرار باحدى العجلات التابعة للفوج".