شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": القيادة السياسية تولى المحاصيل الاستراتيجية اهتماما خاصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وما تم تنفيذه من مشروعات قومية فى هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة أعكس أثره خلال هذه الأيام بصورة إيجابية كبيرة بداية من إنشاء الصوامع وشبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام مما كان لها عظيم الأثر فى السعة التخزينية لمحصول القمح الذى يأتى على رأس المحاصيل الاستراتيجية.

واكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن المحاصيل الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل فى الوقت الذى شرعت الدولة لتنويع مصادر الاستيراد نظرا للظروف العالمية وهذه سياسة جديدة أيضا لم تكن موجودة فى العصور السابقة الهدف منها فى المقام الأول أيضا الأمن الغذائى المصرى.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بدء حصاد موسم القمح فى توشكى رسالة مفادها عزم الدولة على توفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتقليل الفاتورة الاستيرادية من هذه المحاصيل، وذلك من خلال دعم القطاع بصورة مباشرة وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المزارعين والعمل على تذليلها طوال الوقت.