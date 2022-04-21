شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. العثور على مخازن أسلحة حربية ورموز نازية داخل منزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر محققون في ألمانيا على العديد من الأسلحة الحربية ورموز نازية في منزل شخص يُشْتَبَه في أنه ينتمي إلى حركة "مواطنو الرايخ".

وقال رئيس مكتب مكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج اليوم الخميس إن المحققين عثروا على مخازن سلاح يمكن التجول خلالها وأعلام للرايخ مشيرا إلى أن حجرة المعيشة كان بها بندقية آلية وذخيرة منتشرة في كل مكان على الأرض فضلا عن وجود مزرعة للقنب في المنزل الواقع بمدينة بوكسبرج جنوب ألمانيا.