شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يهنئ «العليمي» برئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في بداية الاتصال، رئيس المجلس العليمي على منصبه الجديد، مرحباً باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى في عدن هذا الأسبوع، مشدداً على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان.

وأكد بلينكن، دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود، مشدداً على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.