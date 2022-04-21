في بغداد.. توجيه جديد يخص 'التفحيط' داخل الازقة

بغداد - ياسين صفوان - وجهت قيادة شرطة بغداد، الخميس، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بـ"التفحيط" (قيادة السيارات بسرعة) داخل الازقة.



وقالت الشرطة في بيان، إن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه تشكيلات القيادة كافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم بالتفحيط بالسيارات داخل الازقة والشوارع".

وأضافت أن "مفارز فوج طوارئ بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم اقدم على ازعاج المواطنين وتعكير صفوهم من خلال التفحيط بعجلة كان يستقلها ضمن منطقة شارع فلسطين حيث تم اصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".