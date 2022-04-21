'عزم' بشأن 'الأمن الغذائي': إلتفاف على فلسفة التشريع

بغداد - ياسين صفوان - أعلن تحالف عزم، الخميس، رفضه لقانون الأمن الغذائي، معتبراً إياه إلتفافاً على فلسفة التشريع.

وقال التحالف في بيان، إن "قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية هو موازنة مصغرة تعني الجهات المشاركة في إعداده حصراً ومن حيث المبدأ كذلك هو إلتفاف صريح على فلسفة التشريع، كما ويخلو مضمونه من إستحقاقات المحافظات المدمرة التي خرجت من الحرب دون أن تحقق اي من الحكومات السابقة والحالية لها أدنى مطالبها".

وأضاف "لم يشمل القانون تعويضات المواطنين الذين دُمِّرت منازلهم وأملاكهم في المحافظات المحررة رغم انجاز معاملتهم منذ سنين كما لم يشمل برامج إعادة النازحين الذين يشكلون اخطر واحرج حالة اضطرارية وطارئة في البلد"، مشدداً بالقول "لقد فصلّت الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة كل فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة وكأن الامر لا يعني مطلقاً الاخوة الافاضل من ممثلي هذه المحافظات التي ذاقت الامرّين بسبب إحتلال داعش وما نجم كذلك عن عمليات التحرير".

ولفت التحالف الى أن "تحالف عزم يرفض رفضا قاطعاً هذا التشريع المغلوط شكلاً ومضموناً ويطالب بإيقاف الذي ينطوي على شبهة فساد مقلقة ستطال لقمة عيش المواطن بذريعة لقمة عيش المواطن"، موضحاً أنه "يراد تمرير مشروع القانون تحت قناع العنوان الخادع الذي وضع له والذي هو في الحقيقة مفرغ من محتواه ومعناه بالكامل".