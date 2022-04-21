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الغزي: مشروع القطار المعلق سيسهم في فك الاختناقات المرورية

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بغداد - ياسين صفوان - ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اجتماع لجنة تنفيذ مشروع القطار المعلق.
وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء اكد ان المشروع يحظى باهتمام الحكومة العراقية كونه يعد من المشروعات الحيوية والستراتيجية التي ستسهم في فك الاختناقات المرورية".

واضاف ان "الغزي وجه وزارة النقل وأمانة بغداد بعقد اجتماع تداولي مع الاستشاري الخاص بالشركة المنفذة لغرض وضع اللمسات النهائية وتحديد التعارضات ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء؛ لإصدار القرار الخاص بإجراءات التعاقد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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