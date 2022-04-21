شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يقيم معارض الأسر المنتجة المخفض لبيع ملابس العيد فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.





وفي محافظة القاهرةأقامت أمانة المرأة بحلوان، معرضاً الأسر المنتجة الذي يوفر المنتجات والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة في متناول الجميع، حيث تم افتتاح المعرض بحضور أعضاء مجلس النواب عن الحزب وهيئة مكتب امانة حلوان، وعدد من القيادات التنفيذية بحلوان، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء ملابس العيد وسط إشادة كبيرة بالأسعار وجودة المنتجات الموجودة بالمعرض.





وفي محافظة الجيزةقامت أمانة الإعلام بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين في قري مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب، ومن جانبها، واصلت أمانة قسم إمبابة فعاليات الموسم الرابع لدورة مستقبل وطن الرمضانية والتي تقام علي ملعب تشيلسي بامتداد شارع الوحدة، وفي نفس الإطار، واصلت أمانة مركز أبو النمرس، افتتاح منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والأساسية بأسعار مخفضة، وفتح أبوابها أمام الأهالي، وشهد منفذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية إقبالًا كبيرًا مع دخول المنفذ يومه الخامس، بأسعار أقل من السوق بكثير حيث يباع كيلو اللحم البلدى بـ95 جنيه والأرز والسكر بـ9 جنيهات للكيلو والطماطم بـ6.5 جنيه وورق العنب 15 جنيه والبصل بـ2 جنيه، وذلك دعما للأهالي والقضاء علي جشع التجار ومحاربة الغلاء، وفي نفس السياق، افتتحت أمانة قسم الهرم، المعرض الـ54 للأسرة المصرية بشارع الملك فيصل بالهرم، وهو المعرض الذي شهد إقبالًا شديدًا من المواطنين تزامناً مع الاحتفال بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك حيث يتضمن المعرض كافة أنواع السلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة.





وفي محافظة بورسعيدافتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا بالعيد" لبيع الملابس الجاهزة والأحذية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة، وحرصت هيئة مكتب المحافظة، والهيئة البرلمانية، ولفيف من القيادات بالحزب، على التواجد خلال افتتاح المعرض الذي شمل على بيع ملابس الأطفال ورجالي وحريمي وكذلك الأحذية وحلوي العيد من الكعك والبسكويت، في حي الزهور بجوار أبراج أبو يمن أمام مستشفى النصر، كما إن المعرض الذي تم افتتاحه في نطاق حي الزهور والخاص ببيع كل مستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة لخدمة أهالينا في محافظة بورسعيد، ووصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% في السلع المعروضة.





وفي محافظة كفر الشيخزار وفد أمانة الحزب بالمحافظة، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، حيث قام أعضاء الوفد، بإهداء الدار مقاعد للأطفال ودراجات وكمية كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن تكفي حاجتهم لفترة زمنية طويلة، كما تم توزيع ملابس جديدة للسيدات القائمين على رعاية الأطفال، وأيضاً التنسيق مع مديرة الدار لاصطحاب الأطفال فى مجموعات وخروجهم مع أعضاء الحزب لشراء ملابس وأحذية العيد لهم، وكذا لعب الأطفال التى يختارونها من المحلات لإضفاء البهجة والسرور عليهم، وفي نفس السياق، شارك وفد من أمانة الحزب بالمحافظة، فى زيارة دار المسنين بسخا وتناولت الإفطار معهم، بمشاركة عدد كبير الأطفال الأيتام من دار الإيواء بالبكاتوش فى قلين.





وفي محافظة الفيومواصلت أمانة مركز طامية، لليوم الثالث علي التوالي، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التي يتم تنظيمها بمقر أمانة الحزب بالمركز، حيث انتهى اليوم الثالث من المسابقة بعدما تم اختبار 154 متسابق من بندر طامية ليصبح إجمالي عدد المتسابقين حتى الآن 370 متسابق على أن يبدأ اليوم الرابع والاخير للمسابقة والمشاركين فيه من قرية منشأة الجمال وقرية العزيزية وقرية فرقص.





وفي محافظة الغربيةنظمت أمانة مركز المحلة الكبرى، ندوة تثقيفية لأمانة المرأة بمركز المحلة تحت شعار "أنتى الأقوى" ضد التحرش والابتزاز، وذلك في الوحدة الحزبية بقرية الدواخلية، وناقشت الندوة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وطرح رؤية مستقبلية لتفعيل المشاركة والتواصل مع السيدات لمناقشه قضياهم وحل مشاكلهم والإعداد لعقد ندوات ثقافية دورية للمرأة، وعقب الندوة تقديم هدايا لعدد من الأطفال الأيتام بالقرية.





وفي محافظة الوادي الجديدوزعت أمانة مركز الداخلة، 160 وجبة ساخنة في قرية المعصرة لتوزيعها على الصائمين، علي القري التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.





وفي محافظة دمياطنظمت أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان، "سوق العمل جاهز ليك"، الساعة الواحدة ظهراً بمقر الحزب بكورنيش النيل





وفي محافظة أسوانواصلت أمانة مركز إدفو، فعالية "افطار صائم" والتى أصبحت من ثوابت فعاليات الحزب كل عام، لتجهيز وإعداد الوجبات الإفطار الساخنة، لتوزيعها على الصائمين، حيث قامت الامانة بإعداد هذه الوجبات بما يتناسب مع طبيعة الاماكن التي تقام فيها والتى ركزت على الطرق السريعة والميادين والمارة.





وفي محافظة البحر الأحمرنظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة عن دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد والارهاب وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة، والندوة استعرضت ثمرة التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والمعنية بمكافحة الفساد الإرهاب والفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب مشيراً إلى جهود هذه الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية وإحباط كل المحاولات في تقويض مؤسسات الدولة موضحاً ان الندوة تهدف لعرض صورة أكثر وضوحاً للحقائق على الأرض، كما تناقشت الندوة العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الحوادث الإرهابية في مناطق مختلفة ارتكبها أفراد متعصبون ينتمون لجماعات ذات خلفيات وأهداف متنوعة مستشهداَ بصحة المواقف المصرية بخصوص طبيعة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتسم بأنها مركبة الأبعاد ولا ترتبط بدين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها.





وفي محافظة جنوب سيناءنظمت أمانة مدينة نوبيع، احتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم، بعد إطلاق المسابقة الدينية لحفظة القرآن، بحضور نواب الحزب والقيادات التنفيذية وجمع من المواطنين، وخلال الحفل، أكدوا المشاركون، حفل التكريم أولياء أمورهم إلى أهمية دور الأسرة في تحفيز أبناءهم على حفظ القران الكريم لتشجيع التنافس بين الأبناء داخل الأسرة ولتخريج دفعات بالإضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من الاتزان النفسي والاجتماعي والقدرة الجيدة على تنظيم الوقت.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.