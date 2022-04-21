شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تتقدم بإقتراح برغبة بإنشاء بنك دم بسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإنشاء بنك دم بسيوة.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن مركز سيوة من المراكز النائية بمحافظة مطروح ويُعد من أهم مراكز المحافظة، وأن المرضي بسيوة يواجهون تحدي كبير وهو توفير الدم للحالات المرضية والحوادث، حيث يتكلف ذلك ارسال مأمورية لمطروح "أقرب بنك دم"، واللجوء لبنك محافظة مطروح وهو ماقد يستغرق عدد ساعات طويلة تصل لأيام نظرًا لطول المسافة والتي تقدر ب 400 كم، وروتينية الإجراءات.

وأوضحت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تقدمت بمقترح إنشاء بنك دم بسيوة لتخفيف المعاناة عن معظم أهالى المرضي في رحلة توفير الدم أو البلازما أو الصفائح.