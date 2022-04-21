طالع يحط الأكل للحمام.. شاب ينهي حياة مسن على المعاش في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أنهى شاب فى الثلاثينيات من عمره، حياة رجل مسن أثناء قيامه بإطعام الحمام الخاص به أعلى عمارة يقطن بها في حي التفتيش التابع لمدينة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "م.ع.أ" 63 عاما – بالمعاش ومقيم في حي التفتيش بمدينة الفيوم.

كشفت التحريات الأولية التى يقودها المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن المجنى عليه كان يتسلق سلم العمارة التى يقطن بها متجهًا نحو السطح لإطعام الحمام الذي يقوم بتربيته.

أشارت التحريات إلى أن المجنى عليه فوجئ بقريب له يدعى "م.ع.ع" 27 عاما، تتبعه واختبئ على سطح العماره، وطعنه عدة طعنات بالبطن فأرداه قتيلا فى الحال.

جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام. وألقي القبض على المتهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.