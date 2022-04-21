حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد مشروع توشكى.. والبحوث الفلكية يعلن مواقيت صلاة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

في لقاء موسع.. السيسي يناقش الأوضاع الداخلية والخارجية مع الإعلاميين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم.

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وزير السياحة: غلق فوري لأي شركة تتلاعب برحلات وبوابة العمرة

نظمت وزارة السياحة والآثار، فعالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير.

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الحكومة: 10 مليارات جنيه تدخلات جراحية لمليون حالة ضمن مبادرة قوائم الانتظار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.

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مواقيت صلاة عيد الفطر في محافظات ومدن مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

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مرتفع جوي واستقرار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع القادم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، موضحة أن الطقس مستقر تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية.

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طقس 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من حيث الظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة من الجمعة 22 أبريل وحتى الأربعاء 27 أبريل 2022.

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مدبولي يقرر نزع ملكية عقار تشغله مدرسة لأعمال المنفعة العامة ببني سويف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1345 لسنة 2022.

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تصريح جديد من "الصحة" بشأن المرض "الغامض" لدى أطفال بأوروبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحرص على متابعة الأحداث الصحية العالمية التي يتم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية، فيما يخص الأحداث الصحية.

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رئيس الوزراء ينزع ملكية أراضٍ لتوسعة مستشفيات جامعة المنوفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1347 لسنة 2022.

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مستشفى أهل مصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص تنمر على بطلة إعلان المؤسسة

أعلن المحامي خالد أبو بكر عن تقدمه ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلاً عن مستشفى أهل مصر للحروق ضد تنمر مواطن على منال حسني محمد بطلة إعلان المؤسسة.

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