كوبري المنتزة ومرسى بحري.. 8 مشروعات كبرى لحماية المناطق الأثرية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وفي ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية، تقوم هيئة حماية الشواطئ حاليا بتنفيذ المشروعات التالية:

- تنفيذ عملية حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة.

- تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الاستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترًا.

- إنشاء مرسى بحري بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا ولسان حجري بطول 30 مترًا وتغذية بالرمال.

- تنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة.

- حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري.

- إنشاء حائط بحري بطول 280 مترًا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية.

- تدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار.

- معالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرساني.