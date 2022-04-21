استعدادا للأعياد.. محافظ أسوان يتفقد محيط كاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بجولة ميدانية استهدفت المرور على المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال، من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية وتسخير كافة الإمكانيات أثناء فترة الأعياد المتتالية خلال الأيام المقبلة، والتي تضم عيد القيامة، وشم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وأيضا داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية، مع إزالة الإشغالات، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب الاهتمام بدورات المياه العمومية، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية للمناطق المحيطة بدور العبادة.

ووجه محافظ أسوان برفع كفاءة حديقة فريال، وباقي الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وتقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، علاوة على طرح كافتيريا حديقة فريال المطلة على النيل مباشرة للتأجير، مع الإسراع في تركيب عدد 2 نافورة وسط النيل أمام النجع القبلي والبحري لجزيرة أسوان، وهو الذي يتزامن معه دراسة إقامة تمثال للأميرة فريال وسط الحديقة.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد بمختلف الوحدات المحلية، وهو الذي يتوازى مع متابعة انتظام وسير العمل، ووقف الأجازات، فضلا عن تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

موجهاً مسئولي المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف التوعية والمرور الميداني لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وخاصة في الجزر والمناطق التي تشهد ارتفاع معدلات حالات الغرق.