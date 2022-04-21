الدنمارك وإسبانيا تتعهدان بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 8 دقائق

تعهدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث اليوم الخميس بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وذلك خلال زيارة قاما بها إلى كييف التقيا فيها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال سانتشيث للصحفيين في كييف إن إسبانيا أرسل دفعة جديدة من 200 طن ذخيرة وإمدادات عسكرية إلى أوكرانيا بما يمثل أكثر من مثلي كمية المساعدات العسكرية التي أرسلتها حتى الآن.

وقالت نظيرته الدنماركية فريدريكسن خلال المؤتمر الصحفي ذاته إن دولتها ستزيد مساهمتها بالأسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون كرونة دنمركية (87.60 مليون دولار). وأضافت أن هذا سيرفع إجمالي المساهمة الدنماركية إلى مليار كرونة.

وقالت لقناة تي في 2 الدنماركية بينما كانت تتجول بأنحاء المدينة محاطة بجنود مسلحين “ننوي تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لأن هذا هو أكثر ما تحتاجه”.

كما زارت فريدريكسن بلدة بوروديانكا المتضررة بشدة التي عادت لسيطرة أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة المحيطة بكييف.

وقالت في المؤتمر الصحفي “شاهدنا جميعا بأنحاء العالم تقارير وصور الجرائم المروعة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا لكننا اليوم رأيناها بأعيننا وهي تفطر القلب”.

ووصلت فريدريكسن وسانتشيث إلى كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس بحسب لقطات مصورة نشرت على حساب سانتشيث في تويتر.