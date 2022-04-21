قريباً.. طائرات “الشبح” الأمريكية المسيرة ستصل إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 44 دقيقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إن سلاح الجو الأمريكي يعمل سريعا على تصنيع الطائرات المسيرة التي يطلق عليها “الشبح” والتي تدخل في حزمة جديدة للأسلحة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وهي ذات قدرة مماثلة للطائرات المسيرة المسلحة “سويتش بليد”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون “أسرع سلاح الجو في تصنيعها خصيصا استجابة للاحتياجات الأوكرانية”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال البيت الأبيض إنه سيتم تقديم أكثر من 121 منظومة جوية من طراز فينكس جوست التكتيكية المسيرة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.

من جهته أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار أخرى، مشيراً إلى “نافذة حاسمة” في الصراع حيث تمهّد روسيا المرحلة المقبلة من الحرب.

وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، مشيراً إلى أن من شأن هذه الأسلحة أن تساعد القوات الأوكرانية في قتالها القوات الروسية في منطقة دونباس.

لكنه حذر أيضاً من أن الكونغرس سيحتاج إلى الموافقة على هذه المساعدة الإضافية. وهذه المساعدة تأتي إضافةً لنحو 2.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي كان بايدن قد وافق عليها سابقاً لأوكرانيا.