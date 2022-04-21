شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر دخول «كاميلا هاريس» و28 مسؤول أمريكي آخر لأراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسّعت روسيا اليوم الخميس حظرا تفرضه على دخول المسؤولين الأمريكيين أراضيها ليشمل نائبة الرئيس كاملا هاريس و28 من المسؤولين الآخرين ورجال الأعمال والصحفيين الأمريكيين.

تتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، مؤسس فيسبوك مارك زكربيرج ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي وآخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".