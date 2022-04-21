شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الطارئ الرابع للجنة الوزارية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك نائب وزير الخارجية وليد الخريجي نيابة عن سمو الوزير،في أعمال الاجتماع الطارئ الرابع للجنة الوزارية العربية، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتضم اللجنة التي ترأستها الأردن، المملكة العربية السعودية، تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجزائر، فلسطين، قطر، مصر، المغرب وشاركت الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي حضره معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحث الاجتماع، سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة

. كما دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للحيلولة دون تفاقم موجة العنف، وحفاظاً على الأمن والسلم.

وختامًا أصدرت اللجنة بيانًا ختاميًا أكدت فيه على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، كما حذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل مكان.