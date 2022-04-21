شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات إضافية عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 1.3مليار دولار اليوم الخميس، ضمن حزمة جديدة من مساعدات الولايات المتحدة لكييف في ظل مكافحتها الغزو الروسي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الدفعة الجديدة من المساعدات بعد2.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها بالفعل في العام المالي الجاري، منها نسبة كبيرة من المساعدات العسكرية. وسيتم تخصيص 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الجديدة للأسلحة.

وأعلن بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات ذكر أنها وفرت "قدرات جديدة تشمل أنظمة مدفعية وذخيرة مدفعية وحاملات أفراد مدرعة" بالإضافة إلى نقل مروحيات إضافية.