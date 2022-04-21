شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: أكثر من 7.7 مليون نازح في أوكرانيا بسبب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 600 ألف شخص للنزوح عن ديارهم خلال السبعة عشرة يوما الأولى من أبريل نيسان ليرتفع بذلك إجمالي العدد منذ بدء الحرب لأكثر من 7.7 مليون أو ما يمثل 17 بالمئة من عدد السكان.

وأضافت في تقرير أن التقييم الجديد الذي أجري في الفترة من 11 إلى 17 أبريل نيسان أظهر أن النساء تمثل ما لا يقل عن 60 بالمئة من هذا العدد. ويعاني أكثر من نصف النازحين، وخاصة في شرق أوكرانيا، من نقص بعض السلع الغذائية.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، فر أكثر من خمسة ملايين شخص إلى خارج أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.