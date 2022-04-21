شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا: أزمة جراء قرب انتهاء صلاحية 24.8 مليون جرعة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه أوغندا مأزقا بسبب عدم قدرتها على التصرف في 24.8 مليون جرعة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا، تنتهي صلاحية بعضها الشهر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة ديلي مونيتور.

وأفادت الصحيفة التي تتخذ من كمبالا مقرا لها بأن المستويات المرتفعة من التردد بشأن تلقي اللقاحات أدت إلى عدم استخدامها، وتمثل الكميات المكدسة 62% من التبرعات التي تلقتها البلاد منذ مارس العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن أوغندا اشترت 5 ملايين جرعة فقط بمقابل مالي.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 7 ملايين شخص من 22 مليون شخص مستهدفين بالتطعيم لم يتلقوا أي لقاحات بعد، بينما تلقى 68% من المؤهلين للتطعيم جرعة واحدة أو تم تطعيمهم بالكامل.