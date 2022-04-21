21 أبريل , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار أخرى، مشيراً إلى «نافذة حاسمة» في الصراع، حيث تمهد روسيا المرحلة المقبلة من الحرب. وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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