أزمة واحدة تحير تشافي أمام ريال سوسيداد

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الثنائي جيرار بيكيه ورونالدو أراوخو سيعود لقيادة الدفاع بعد غياب بيكيه عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة، وأراوخو عن المباراة الأخيرة ضد قادش بسبب الإيقاف.وأضافت أن هناك اتجاها لإشراك أراوخو كظهير أيمن في ظل شكوى داني ألفيس وسيرجينو دست من آلام عضلية مع الإبقاء على إيريك جارسيا في عمق الدفاع بجوار بيكيه.

ونشرت الصحيفة التشكيلة المحتملة للبارسا، حيث ضمت: تير شتيجن، ألفيس، أراوخو، بيكيه، ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي، فيران توريس، عثمان ديمبلي وبيير إيمريك أوباميانج.

ولفتت أيضا إلى أن الثلاثي بوسكيتس، دي يونج وإيريك جارسيا مهدد بالإيقاف عن المباراة القادمة ضد فاليكانو حال حصول أي منهم على إنذار في مواجهة سوسيداد.

