دون وفيات.. الصحة تعلن موقفاً وبائياً 'مطمئناً' في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثل 508 حالات جديدة للشفاء".

وأعلنت الصحة، "تلقي 13739 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد"، مؤكدة "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد".



ويوم امس، سجل العراق 199 إصابة بكورونا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.