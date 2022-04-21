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هدف الوقت القاتل يمنح الفوز للكرخ على ميسان في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-21 | 16:42

هدف الوقت القاتل يمنح الفوز للكرخ على ميسان في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الكرخ من تحقيق الفوز على نادي ميسان، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
واقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب جعفر عبيس في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز أصبح رصيد الكرخ 27 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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