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انت الان تتابع خبر هدف الوقت القاتل يمنح الفوز للكرخ على ميسان في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-21 | 16:42
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تمكن نادي الكرخ من تحقيق الفوز على نادي ميسان، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
واقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب جعفر عبيس في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز أصبح رصيد الكرخ 27 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.
وبهذا الفوز أصبح رصيد الكرخ 27 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.
المحرر: سعد أحمد
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