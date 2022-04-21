هدف الوقت القاتل يمنح الفوز للكرخ على ميسان في ممتاز الكرة

واقيمت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب جعفر عبيس في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز أصبح رصيد الكرخ 27 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر.

