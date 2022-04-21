الريال السعودي يرتفع 18% مقابل الجنيه في شهر بعد تصحيح سعر الصرف (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الريال السعودي بنحو 76 قرشا مقابل الجنيه بنسبة 18.1% خلال تعاملات آخر شهر منذ بدء تحركات سعر الصرف في مصر بشكل ملحوظ في 21 مارس الماضي وهو ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بأنه "تصحيح" لسعر الصرف.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في نهاية تعاملات يوم الأحد 20 مارس الماضي (اليوم السابق لتحرك سعر الصرف).

وينعكس ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إيجابا على المصريين العاملين في السعودية ويحصلون على رواتبهم بالعملة السعودية ويرسلون جزءا منها لأسرهم شهريا، بينما ينخفض سلبا على المصريين الذين يقومون بأداء الحج والعمرة ويضطرون لتغيير الجنيه من أجل الحصول على الريال للتعامل به في المملكة.

وكان سعر صرف الجنيه انخفض بشكل ملحوظ وبنسبة أكثر من 16% مقابل العملات الأجنبية يومي 21 و22 مارس، وهو ما تزامن مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس، وأيضا طرح شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر في ذات اليوم والتي جمعت أكثر من نصف تريليون جنيه حتى الآن.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر بيع الريال السعودي في البنوك خلال شهر منذ تصحيح سعر الصرف، بحسب بيانات البنك المركزي.