بعد صعوده.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول.

وقال مصرفيون في 4 بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة مقابل الجنيه في البنوك يعود إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على الاستيراد من التجار.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك زيادة بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الأخير، وفقا لبيانات البنك المركزي، حيث وصل إلى 18.51 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وهو ما يعتبر أعلى مستوى له منذ فبراير 2017.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 18.50 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و18.60 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة: 18.52 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.44 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشا، و18.60 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.

بنك البركة: 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.