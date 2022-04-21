الولايات المتحدة تمدد شرط التحصين الكامل ضد كورونا للمسافرين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية ستواصل مطالبة جميع المسافرين الأجانب الوافدين بالتحصين الكامل ضد كورونا وتقديم ما يثبت ذلك.

وقالت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - إنها ستمدد متطلبات المادة 19 المؤقتة وستستمر في مطالبة المسافرين غير الأمريكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الموانئ البرية والعبّارات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والولايات المتحدة وكندا بتلقي التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 وتقديم ما يثبت ذلك عند الطلب.

وأضافت أنه من المقرر سريان تطبيق المتطلبات بموجب هذه المادة القانونية على المسافرين غير الأمريكيين.

وأفاد بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تلتزم بحماية الصحة العامة مع تسهيل التجارة والسفر القانونيين، وهو أمر ضروري لأمن الولايات المتحدة الاقتصادي.

في هذا الصدد، أوضح وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أنه لهذا السبب، وبعد التشاور مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستستمر وزارة الأمن الداخلي في مطالبة الأفراد غير الأمريكيين الذين يرغبون بدخول الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل ضد كوفيد-19، وتقديم ما يثبت ذلك عند الطلب.