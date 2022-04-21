586 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من بيع شهادة الـ 18% في 32 يوما



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ارتفعت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال 32 يوما من طرحها في بنكي الأهلي المصري ومصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 586 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن رصيد الحصيلة أمس، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع بفائدة 18% ارتفعت إلى 400 مليار جنيه في 32 يومًا من تاريخ طرحها بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3 مليارات جنيه عن رصيد الحصيلة أمس.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% ارتفعت في نهاية تعاملات اليوم إلى 186 مليار جنيه منذ بداية طرحها بالبنك بزيادة 2 مليار جنيه عن رصيد الحصيلة أمس.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها على النظام الإلكتروني لكل بنك.