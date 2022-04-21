روسيا تغرم جوجل بسبب حرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الخميس أن محكمة روسية غرمت شركة جوجل المملوكة لألفابت 11 مليون روبل (137763 دولارا) بسبب عدم حذفها معلومات تعتبرها موسكو “كاذبة” عن الصراع في أوكرانيا وتسجيلات مصورة على يوتيوب من إنتاج جماعات يمينية متطرفة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قالت هذا الشهر إنها تتخذ خطوات لمعاقبة جوجل “لنشر أكاذيب” على يوتيوب، وسبق لها أن حذرت الشركة الأمريكية من أنها ستتعرض لغرامة إذا لم تلتزم، وذلك في إطار معركة أوسع مع شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الأجنبية للسيطرة على تدفق المعلومات.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو اليوم الخميس إن جوجل أُدينت بارتكاب انتهاكات إدارية وغُرِمت أربعة ملايين روبل في قضية وسبعة ملايين في أخرى.

ولم ترد جوجل بعد على طلبات للتعليق.

وقالت وكالة تاس إن الغرامتين تخصان ما تعتبره موسكو نشر معلومات غير دقيقة عن خسائر القوات والضحايا المدنيين الروس في أوكرانيا، وكذلك بث مقاطع مصورة على يوتيوب أنتجتها جماعات يمينية متطرفة من أوكرانيا مثل كتيبة آزوف القومية.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة لخفض قدرات أوكرانيا العسكرية والقضاء على أشخاص تقول إنهم قوميون خطرون.

وأبدت القوات الأوكرانية مقاومة شرسة وفرض الغرض عقوبات كاسحة على موسكو في مسعى لإجبارها على سحب قواتها.