الكرملين: ننتظر رد أوكرانيا على المقترحات الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن موسكو لا تزال في انتظار رد كييف بعد أن سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء إنه لم يطلع أو يسمع عن الوثيقة التي يقول الكرملين إنه أرسلها لأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن المحادثات الروسية-الأوكرانية مستمرة.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا، مع مواصلة فرضها حصارا على نحو ألفي عسكري داخل مصنع آزوفستال.

وأضاف شويغو -خلال تقديمه تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية في أوكرانيا- أنه تم إجلاء 142 ألف مدني من مدينة ماريوبول.

بدوره، هنأ بوتين وزير دفاعه على نجاح العملية في ماريوبول، وأمر بتطويق مصنع آزوفستال دون مهاجمته.

وكانت كييف جددت تأكيدها بأن المفاوضات مع روسيا ستتوقف إذا سيطرت القوات الروسية على ماريوبول، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا مستقبل لتلك المفاوضات إذا لم تأخذ كييف المطالب الروسية بعين الاعتبار.