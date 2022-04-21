أفغانستان تشهد سلسلة انفجارات خلف أحدها عشرات القتلى والجرحى في أحد أكبر المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت أفغانستان اليوم الخميس سلسلة انفجارات خلف أحدها عشرات القتلى والجرحى في أحد أكبر المساجد في البلاد.



وأكدت تقارير إعلامية أفغانية أن أحد الانفجارات دوى داخل مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر.

ونشرت وكالة "آماج نيوز" وثيقة تؤكد أن 118 ضحية نقلوا إلى مستشفى أبو علي سينا بلخي بعد الهجوم، منهم 31 قتيلا و17 جريحا في حالة حرجة.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت "هرات تايمز" أن الانفجار وقع على مقربة من نقطة تفتيش في مطار كندوز وخلف 17 قتيلا على الأقل.

في غضون ذلك، أكدت السلطات المحلية، وفقا لـ"هرات تايمز"، سقوط أربعة قتلى وجريح جراء تفجير سيارة بلغم أرضي في ولاية ننكرهار شرق البلاد.

وفي العاصمة كابل، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" عن إصابة قاصرين جراء تفجير عبوة ناسفة داخل سلة نفايات في الدائرة الأمنية الخامسة من المدينة.