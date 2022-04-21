سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الإفطار (صورة)

وأفيد في التفاصيل بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان التقى "بشريكه في تحالف الشعب الحاكم، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على مائدة الإفطار في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة".

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن "دولت بهتشلي، قدّم لرئيس أردوغان خلال الإفطار، "99 وردة تمثل أسماء الله الحسنى، وتم وضع هدية بهتشلي على مائدة الإفطار".