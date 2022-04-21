التفاصيل الكاملة حول القصف المكثف لخاركيف الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريكوف، إن ثاني أكبر مدن البلاد تتعرض لقصف عنيف اليوم الخميس.



وقال في خطاب بثه التلفزيون، "انفجارات ضخمة.. الاتحاد الروسي يقصف المدينة بشراسة".

وأضاف أن نحو مليون شخص لا يزالون داخل خاركيف التي تقع في شمال شرق البلاد، فيما خرج منها نحو 30٪ من السكان أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 1001 هدف عسكري في أوكرانيا خلال الليل، منها 162 موقعاً لإطلاق النار.

وقالت الوزارة، إن القوات الروسية وانفصاليين مدعومين من روسيا سيطروا بالكامل على بلدة كريمينا بشرق أوكرانيا.