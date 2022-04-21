تنظيم "داعش" يتبنى تفجيرا أسقط عشرات الضحايا في نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير قال إنه أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح في سوق يُباع فيه الكحول بولاية تارابا النيجيرية.



وسقط شمال شرق نيجيريا، خاصة ولاية بورنو وولاية يوبي، في قبضة تنظيمات إرهابية منذ أكثر من عقد لكن لم تقع في السابق أي هجمات في تارابا التي تقع في منطقة "الحزام الأوسط" بنيجيريا.

ووقع الهجوم يوم الثلاثاء في بلدة إيواري الريفية وقالت الشرطة في بادئ الأمر إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون. ولم يتسن الاتصال بالشرطة اليوم الخميس للتعليق على إعلان تنظيم داعش مسؤوليته وتقديره لعدد الضحايا.

وفي بيان نشره التنظيم بوقت متأخر أمس الأربعاء على موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي، وصف من فجروا القنبلة في السوق بأنهم "جنود الخلافة في وسط نيجيريا".

وتعاني نيجيريا بأسرها من زيادة في الجرائم وأعمال العنف التي فاقمتها الضائقة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.