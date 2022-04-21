روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.



وأضافت الوزارة، في بيان، أنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرج وبسكوف وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت لاتفيا وإستونيا بإغلاق قنصليات روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.