عاجل.. فلسطين تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي إلى أن "يفرض على إسرائيل احترام الوضع التاريخي القائم في القدس".



وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية بشأن الوضع في القدس: "إسرائيل تريد فرض وضع قائم في المسجد الأقصى".

وتابع: "الاعتداءات الإسرائيلية لا تنحصر في القدس فقط وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك".

واستضاف الأردن، الخميس، اجتماعا عربيا طارئا لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وساحات المسجد الأقصى منذ أيام توترا، في ظل اقتحامات يومية لمستوطنين إسرائيليين، نجم عنها مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي غدا الخميس.

وتضم اللجنة الوزارية الأردن (رئيسا)، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك اللجنة بموجب قرار جامعة الدول العربية الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والتي عقدت في الحادي عشر من مايو/أيار 2021.

وتهدف إلى إدامة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيها، والتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا وإقليميا من أجل حثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

ومنذ تشكيلها عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات كان آخرها ذلك المنعقد في التاسع من مارس/آذار الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.