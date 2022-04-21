شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصفدي يؤكد أن دولة الإمارات ستنقل نتائج اجتماع القدس لمجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت أنها ستنقل نتائج اجتماع القدس، إلى مجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا فيه.



تصريحات الصفدي جاءت في مؤتمر صحفي مشترك ضمّ بالإضافة إليه، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في ختام اجتماع طارئ عقدته اللجنة الوزارية العربية بدعوة من الأردن، في العاصمة عمان، اليوم الخميس.

والاجتماع الذي شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضوا في اللجنة الوزارية العربية، بحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، وسبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

وأكدت اللجنة الوزارية في بيانها الختامي الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إدانتها لـ"الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى".

وحذرت من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كما أعربت عن رفضها "جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وأية محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا".

كذلك دعا الاجتماع، المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية في القدس، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016).

وأمام ذلك، لفت البيان الوزاري إلى استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.

وتضم اللجنة الوزارية، الأردن (رئيس)، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأمس الأول الثلاثاء، استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير إسرائيل لديها، أمير حايك، للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت الإمارات ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

كما شددت على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وجاء استدعاء السفير بعد 4 أيام من إدانة دولة الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.