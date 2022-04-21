شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يتفقد أعمال الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بـ4 قرى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الآنتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى شبلنجة ومنية السباع ونقباء وكفر أبو زهرة بمحافظة القليوبية، وتأكد من القائمين على المشروع أن أسباب التأخير كانت ناجمة عن بعض التحديات التى طالت الآنتهاء من المشروع فى نهاية الشهر الجاري.

وقال النائب عمرو درويش: "سيتم الانتهاء منه خلال 45 يوما، وستبدأ فرق استلام المواقع عملها لاستلام الشبكات الارضية بقرى شبلنجة وكفر أبو زهرة، بعد أن تمت عملية استلام قرى منية السباع ونقباس، على أن يتم التشغيل الكلى لجميع القرى المذكورة فى توقيت واحد بعد الآنتهاء من أعمال المحطة الرئيسية بشبلنجة".

وشدد النائب عمرو درويش على ضرورة الانتهاء وفق الجدول المعلن، بعد فترة من التأخير، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال نظرا لتأخر تشغيل المشروع أكثر من مرّة، وهو ما أكد عليه المسئولين بأنه سيتم تلافى الملاحظات وتشغيل المشروع.



