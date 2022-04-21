شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص للمنفعة العامة لاستكمال أعمال توسعة وتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يحمل رقم 1004 لسنة 2022، حول نزع ملكية العقارين رقم "17، 18"، بشارع عمر المختار بحي المطرية، محافظة القاهرة، واللازمين لاستكمال أعمال توسعة وتطوير وذلك لأعمال المنفعة العامة.

كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولى قرارا يحمل رقم 1311، لسنة 2022، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات، التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة والإعدادية بنين، والكائنتان في شارع ابن الرشيد، و5 حارة سيد حسانين حي روض الفرج، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر قرارا يحمل رقم 1312 لسنة 2022، باعتبار مشروع تنفيذ محور الفردوس المرحلة الثانية في تقاطعه محور المشير طنطاوي خلال معسكر الجبل الأحمر حتي شارع أحمد الزمر في نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر قرارا، يحمل رقم 1346، لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة 10 مليون متر مكعب يومياً بمنطقة دلتا مصر، من أعمال المنفعة العامة.