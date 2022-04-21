شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة التنسيقية: الأرض تتسع للجميع لكن البقاء دائما للصادقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها بأهالى دائرتها، و دعم العمل التنموي بلقاءات متتالية كان آخرها بمقرها الرسمي في ليلة رمضانية مبهجة.

وقالت النائبة هيام الطباخ، إن دعم القيادة السياسية للمجتمع المدني هي فرصة لإعادة الروح لجميع الجمعيات الأهلية والخيرية، مؤكدة أن العمل الخيري هو جزء صغير من العمل التنموي الذي يهدف لمجتمع متكامل.

وطالبت النائبة هيام الطباخ بوجود قاعدة مستفيدين مكتملة البيانات تعطي رؤية صادقه للمستحقين الحقيقين، مقدمة مبادرة تأهيل متطوعي الجمعيات الأهلية بنفسها لأثقالهم بقيم العمل المجتمعي وأخلاقياته.

وذكرت النائبة هيام الطباخ أن الأرض تتسع للجميع، متابعة:" ولكن البقاء دائما يكون للصادقين في سعيهم وأنها تسعي جاهدة أن يكون للبسطاء تواجد عفيف عن طريق عمل تنموي مستمر وفعال".