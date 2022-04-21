"كلب البحر".. وجبة الصعايدة المفضلة في شم النسيم والكيلو بـ140 جنيهًا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، إقبالًا متوسطًا من المواطنين لشراء الأسماك المملحة والرنجة؛ إذ تَعد الوجبة المفضلة لدى أبناء الصعيد خلال عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

"الخليج 365" رصد، خلال جولة على محال بيع الأسماك في أسيوط، التعرف على "ملوحة كلب البحر" في الصعيد والفارق بينها وفسيخ الوجه البحري.

وقال حسن على، أحد أصحاب محال بيع الأسماك في أسيوط، لـ"الخليج 365": إن" أسواق بيع الأسماك المملحة تأثرت وانخفض الإقبال على الشراء نتيجة لتزامن عيد شم النسيم خلال أيام شهر رمضان المبارك كونها أكله بها نسبة ملوحة عاليا والأهالي يحرصون على تناولها خلال عيد الفطر المبارك" .

وأوضح " على": "محافظات الصعيد تشتهر بأكلات الأسماك المملحة والتي يجري اصطيادها من بحيرة ناصر بأسوان، ومنها أسماك الراية أو الكلابي أو كلب البحر مختلفة الأحجام"؛ مشيرًا إلى اختلاف أسماك الوجه البحرى عن الوجه القبلي.

وأضاف أن المواطنين يحبون أكل السمك كبير الحجم كون اللحم بداخله أكبر وأطعم من الأسماك الصغيرة؛ مشيرًا إلى أن سمكة الملوحة الكلابي، يتراوح حجم الواحدة منها بين كيلو حتى 5 كيلو جرام، وتعرف باسم كلب البحر لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب".

وأشار إلى أن أسعار الأسماك المملحة ارتفعت هذا العام وصل سعر كيلو الملوحة الكبيرة 140 جنيهًا، والملوحة الوسط 120 جنيهات والصغيرة 100 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 65 جنيها، وسعر كيلو البطارخ 270 جنيها للكيلو.