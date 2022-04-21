هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، تكثيف جهوده خلال 24 ساعة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 1738 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 34 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، كما تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.