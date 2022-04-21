ترحيل حسن راتب وعلاء حسانين و19 آخرين لسجن 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رحلت قوات الشرطة 21 متهمًا بقضية "الآثار الكبرى" على رأسهم البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب لسجن 15 مايو بعد الحكم بسجنهم.

أصدرت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن المشدد على 23 متهما بقضية الآثار الكبرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وجاء في نص منطوق الحكم: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة البرلماني السابق علاء حسانين وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل وناجح حسانين بالسجن المشدد ١٠ سنوات.

ومعاقبة المتهمين عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة علي وإسحاق حليم حبيب وميلاد حليم حبيب وعبد العظيم عبد الكريمو أحمد عبد العظيم وشعبان مرسي ومحمود رفعت بيومي ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري احمد وأحمد وعلي محمد حسنين وأشرف محمد صلاح ومحمد السيد عبد الرحمن وحسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل متهم.

وغيابيا بمعاقبة المتهمين رمضان إبراهيم ومحمد عبد العظيم.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما اتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.