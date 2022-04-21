بالأسماء.. 20 مصابًا في انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل، محملة بالعمالة الزراعية، اليوم الخميس، بإحدى قرى الدلنجات في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بانقلاب سيارة تقل عمال زراعيين إلى العمل في إحدى مزارع القرى الجديدة التابعة لمركز الدلنجات.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد حسن علي، 19 عامًا، عبد القادر محمد فرج، 18 عامًا، رضا مجدي رياض، 14 عامًا، أمير صبري رياض، 13 عامًا، سمير عبد الله سمير، 15 عامًا، ماهر إبراهيم عوض، 14 عامًا، إمام عادل إمام، 15 عامًا، أحمد منصور عبد العظيم، 19 عامًا، عبد الرحمن عبد المنعم محمد، 22 عامًا، أحمد عيد شعلة، 17 عامًا.

كما أصيب كل من: محمد حمادة أحمد، 14 عامًا، محمد عطية فرج، 14 عامًا، فايز قنديل محمد، 15 عامًا، محمد طلعت محمد، 18 عامًا، أكرم ماجد محمد، 16 عامًا، الساق اليمنى، محمد أيمن السيد، 15 عامًا، أحمد جمعة السيد، 15 عامًا، محمد وائل معوض، 15 عامًا، أحمد منصور عبد العليم، 17 عامًا، وأحمد عطية جمعة، 15 عامًا، ، وجميعهم يقيمون بقرية «زاوية حمور» بالدلنجات.

جرى نقل المصابين لمستشفى الدلنجات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.