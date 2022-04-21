"اسكتازى وكوكايين".. ضبط هولندي حاول تهريب مواد مخدرة بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد :

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من عقار الاسكتازى، والكوكايين، والترامادول بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (172) لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم ( 207 ) لسنة 2020 وتعديلاته.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رحلة رقم ( 698 - T. k )، والقادمة من اسطنبول، واشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب هولندى الجنسية ويدعى ( B.a.z ) ، بعد ظهوره في حالة الارتباك خلال محاولته الخروج من باب اللجنة الجمركية.

وعلى الفور جرى تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تفتيشًا ذاتيًا، وتفتيش حقيبته بعد مرورها على جهاز الفحص بالأشعة، وتبين وجود 28قرص اسكتازى، وعدد من تذاكر كوكاين، وكمية من الترامادول مخبأة داخل الشرابات والمحفظة الخاصة به.

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم (12 ) لسنة 2022، تحريز المضبوطات.