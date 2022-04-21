ضرب مبرح وتكسير أسنان.. هكذا وجد عم "الطفل مصطفى" جثة ابن أخيه في الزراعات بالشرقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبة القصاص:

ألقت مباحث مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على شاب يبلغ من العمر 19 سنة والمتهم بقتل طفل والاعتداء عليه بالضرب المبرح وتركه في الأراضي الزراعية.

قالت أسرة الطفل المقتول إنهم عثروا على جثته ملقاة في الأراضي الزراعية بقرية كفر يوسف شعبان التابعة لمركز مشتول السوق بعد ثلاثة أيام من البحث، وكان القاتل وأسرته يشاركون معنا في البحث عنه.

وبعد أيام اكشتف عم الطفل ابن أخيه ملقى بالزراعات وظهر عليه علامات ضرب مبرح وكسر أسنانه وكدمات على وجهه ومنطقة البطن وخنق بالرقبة وظهرت علامات الخنق على وجه الطفل الذي تحول للون الأزرق.

وأضاف عم الطفل في بث مباشر مع "الخليج 365" اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على عدد من الأطفال المشتبه فيهم حتى جرى تحديد المتهم والقبض عليه.

وأكدت أسرة الطفل أن المتهم اعترف بجريمته ولا زال التحقيق جاريا بقسم شرطة مشتول السوق تحت إشراف الرائد رمزي أبوزيد رئيس المباحث.