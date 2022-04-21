شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وثق مسلسل الاختيار جرائم الإخوان؟.. تقرير لماعت يبرز إسهامات العمل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل الاختيار فى جزئه الثالث، لكشف الكثير من الحقائق عن جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت خفية عن الشعب طوال الفترة الماضية والتى شهدت العديد من الأحداث السياسية بعد أحدث 2011 وتوليهم حكم البلاد.

تقرير لمؤسسة ماعت، كشف أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا لما يوثقه من مرحلة وأحداث هامة مر بها الشعب المصري مع حكم جماعة الإخوان الإرهابية البلاد، كما أن التسجيلات التى تم إذاعتها فى الملسلسل كشفت العديد من الأمور التى كانت مخفية عن الشعب المصرى، وكشفت حقيقة تلك الجماعة الإرهابية التى ارتكبت العديد من الجرائم فى حق الشعب من أجل البقاء في السلطة.