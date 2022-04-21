المالية: طرح 10 ملايين جنيه من "الفكة" احتفالا بمصر للطيران ودار الكتب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، طرح 10 ملايين جنيه من العملات المساعدة "الفكة" تخليدا لذكرى مرور 90 عاما على إنشاء الشركة القابضة لمصر للطيران، وبمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح 4 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فئة "الجنيه" و"الخمسين قرشًا"، تخليدًا لذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران.

وأشار أيضا إلى إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة "المائة، والخمسين جنيهًا" لهذه المناسبة.

وأضاف خضر أنه تم أيضًا طرح 6 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، فئة "الجنيه" و"الخمسين قرشًا"، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربي على مدار قرن ونصف القرن من الزمان.

وذكر أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهي كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب.

وأوضح خضر أن العملات المعدنية المساعدة من "الفكة"، التي تم طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار "ثقافة، وتنوير"؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذي يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار وزارة المالية في جهود تنمية الوعي الوطني من خلال تعظيم دور مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، في توثيق "ذاكرة مصر" عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية.

وقال إن ذلك يأتي من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعي الثقافي والفكري السليم.